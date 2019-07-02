У Росії через пожежу на підводному човні загинули 14 моряків

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.

За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться в військово-морській базі Сєвероморськ.

На даний момент вогнище спалаху ліквідовано, заявили в Міноборони РФ.

"Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", - додали у відомстві.