У Росії через пожежу на підводному човні загинули 14 моряків
Укрінформ
Чотирнадцять моряків-підводників ВМФ Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.
Про це повідомляє у вівторок Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.
"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.
За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться в військово-морській базі Сєвероморськ.
На даний момент вогнище спалаху ліквідовано, заявили в Міноборони РФ.
"Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", - додали у відомстві.