Росія вдалася до провокацій і перекрила один із районів Sea Breeze-2019

Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

"Як і очікувалося, Росія вдалась до перепон та провокацій в ході міжнародних навчань Sea Breeze 2019, які проводить Україна разом з 19 країнами учасниками. Перед самим початком навчань Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зроблено це було за пару діб до початку Sea Breeze 2019, через що організатори відкоригували плани проведення морських маневрів.

Визначений район на мапі:

Раніше цю інформацію підтвердив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко.

"Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря... Ми звикли до такої поведінки Росії... Ми змінили район навчань, ми не зобов’язані були діяти саме в тому районі. Будемо укріплювати навички з виконання задач на морі, в повітрі та на суші разом із нашими партнерами", – цитує адмірала Радіо Свобода.

Цього року у морському компоненті навчань, повідомляють на сайті, учасники проводитимуть артилерійські стрільби, висадки оглядових груп та займуться вдосконаленням взаємодії спеціальних підрозділів. Також новацією навчань стане відпрацювання річкового елемента на річці Дунай. У маневрах Sea Breeze 2019 візьмуть участь кораблі, авіаційна техніка та військові як країн-членів НАТО, так і їхніх союзників. Першу групу представлятимуть США, Великобританія, Канада, Італія, Туреччина, Польща, Норвегія, Болгарія, Греція, Румунія, Данія, Латвія, Естонія, до другої належать ОАЕ, Швеція, Україна, Молдова, Грузія.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року.