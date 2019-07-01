В Одесі стартували масштабні військові навчання Sea Breeze-2019

В Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“В Одесі розпочалися Міжнародні навчання “Sea Breeze — 2019”. У польовому таборі Міжнародних сил відбулося урочисте шикування підрозділів, які візьмуть участь в навчаннях “Сі-Бриз-2019”. На флагштоках підняли прапори України, США, Грузії, Молдови. Цього разу справжньою новацією стане відпрацювання річкового елементу”, - йдеться в повідомленні.

В Одесі розпочалися Міжнародні навчання «Сі-Бриз — 2019» / Фото: Олександр Кіндсфатер, АрміяInform / mil.gov.ua

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Як зазначається, за легендою навчань противник намагатиметься заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.

Як повідомлялось, на території трьох областей України - Миколаївської, Херсонської й Одеської — 1 липня розпочалися щорічні українсько-американські навчання “Сі-Бриз”. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

Фото: Міноборони