В Одесі стартували масштабні військові навчання Sea Breeze-2019
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“В Одесі розпочалися Міжнародні навчання “Sea Breeze — 2019”. У польовому таборі Міжнародних сил відбулося урочисте шикування підрозділів, які візьмуть участь в навчаннях “Сі-Бриз-2019”. На флагштоках підняли прапори України, США, Грузії, Молдови. Цього разу справжньою новацією стане відпрацювання річкового елементу”, - йдеться в повідомленні.В Одесі розпочалися Міжнародні навчання «Сі-Бриз — 2019» / Фото: Олександр Кіндсфатер, АрміяInform / mil.gov.ua
Як зазначається, за легендою навчань противник намагатиметься заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.
Як повідомлялось, на території трьох областей України - Миколаївської, Херсонської й Одеської — 1 липня розпочалися щорічні українсько-американські навчання “Сі-Бриз”. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.
Фото: Міноборони