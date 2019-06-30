В Одесу на Sea Breeze прибули кораблі з Болгарії та Грузії

«Міжнародне морське угруповання кораблів навчань «Сі Бриз-2019» поповнилося черговими учасниками», - йдеться в повідомленні.

Так, у Практичну гавань порту зайшов грузинський катер берегової охорони P23 «Очамчира». Корабель є колишнім американським катером типу Island, який у минулому році американці передали грузинській стороні.

Слідом за ним у Західну базу прибув болгарський малий протичовновий корабель «Бадьорий». У минулому році болгари вперше відзначилися на «Сі Бризі», пославши корвет «Бадьорий» в Одесу. Корабель належить до радянського проекту 1241.2 «Блискавка».

В Одесу на Sea Breeze 2019 прибули кораблі з Болгарії та Грузії / Фото: dumskaya.net

Як повідомлялося, "Сі Бриз" - це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять з 1997 року. Крім України, їх організатором виступає і США.

В цьому році навчання "Сі Бриз-2019" стартують в Україні з 1 липня. Вони відбуватимуть на морі, на суші, в повітрі і під водою.