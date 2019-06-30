Sea Breeze 2019: до Одеси прибувають військові літаки НАТО

В Одесу до навчань Sea Breeze 2019 продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"В Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку та необхідне обладнання. Американський літак C-130J Hercules та британський A400 Atlas уже доправили спорядження і перших учасників міжнародних навчань", - йдеться у повідомленні.

Крім того, чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морських спецпризначенців.

"З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант", - додали в Міноборони.

"Сі Бриз" – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять з 1997-го року. Окрім України, їхнім організатором виступає і США.

Фото: Міноборони України