Sea Breeze 2019: десантний корабель ВМС США з піхотинцями зайшов до Одеси

Для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 порт Одеси зайшов високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

"Американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma за ніч перетнув Чорне море і сьогодні вранці зайшов в порт Одеса. Катамаран відшвартувався біля причалу 1к", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають одеські журналісти, Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз-2019».

Найближчим часом в порт зайде ще один корабель ВМС США - ракетний есмінець USS Carney DDG64.

«Сі Бриз»: новий транспортно-десантний катамаран ВМС США зайшов до одеського порту / Фото: dumskaya

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метри, ширина 28,5 метрів.

Читайте також: До Одеси прямує есмінець США USS Carney

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил надають руху водометні двигуни, що розганяють корабель до 43 вузлів (79 км / год). Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

"Катамаран виглядає дуже незвично для нашого ока. Він зроблений з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується", - зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 Одесу йде йде високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8). Вчора він разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор.

Це друге в історії заходження корабля такого типу в акваторію Чорного моря. Перший відбувся в серпні 2018 року, тоді USNS «Carson City» (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.