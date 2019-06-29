До Одеси прямує есмінець США USS Carney

Американський есмінець USS Carney прямує до одеського порту.

Про це повідомляє прес-служба Посольства США в Україні у Twitter.

“Есмінець ВМС США USS Carney вже в дорозі! З нетерпінням чекаємо побачити корабель та його екіпаж в Одесі”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше Укрінформ, до Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 йде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8), яке 28 червня разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшли Босфор.

USS Carney — есмінець ВМС США типу “Арлі Берк”. 1 серпня 2011 року USS Carney введений до складу 1-ї постійної військово-морської групи НАТО. У 2013—2014 роках базувався у Перській затоці на підтримку операцій морського перехоплення.

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15 вересня 2015 року судно отримало новий порт приписки — американську військово-морську базу Рота в Іспанії. У липні 2016 року есмінець брав участь у порятунку сотні мігрантів, які на надувних човнах намагалися переплисти Середземне море. У серпні 2016 року USS Carney брав участь в операції «Блискавка Персея» проти бойовиків ІДІЛ у Лівії. У березні 2017 року брав участь у навчаннях НАТО у Шотландії.

У січні та серпні 2018 року корабель знаходився в Чорному морі для підтримки безпеки і регіональної стабільності.