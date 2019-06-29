До Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma

До Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma

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Укрінформ
Для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 до Одеси прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8).

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

“До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 йде високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчора він разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS «Carson City» (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

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Судна типу JHSV є багатоцільовими, що призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою включно з танками M-1 Abrams.

Фото: Yörük Işık

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