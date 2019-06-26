У липні в Україні розпочнуться навчання “Сі Бриз-2019”

На початку липня в Україні розпочнуться українсько-американські навчання “Сі Бриз-2019”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“1 липня в Україні розпочнуться українсько-американські навчання “Сі Бриз-2019”. Традиційно вони проходитимуть на морі, суші, повітрі та під водою”, - йдеться у повідомленні.

Як інформують у відомстві, цього разу справжньою новацією стане відпрацювання річкового елементу. За легендою навчань ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть залучені виключно сили Морської охорони Держприкордонслужби.

“У цьому році ми пропонуємо ширший компонент морської охорони. Ми плануємо також уже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії – під час їх візиту до порту Одеси – проведення кілька спільних тренувань-навчань, що стосується суто несення прикордонної служби”, - зауважив начальник Регіонального управління морської охорони Олег Костур.

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У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів. В спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники прикордонного підрозділу “ДОЗОР”, які мають відповідну спеціалізацію.