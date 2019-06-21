Штати не виключають застосування свого флоту в акваторії Чорного моря

Другий флот США за необхідністю може бути використаний у будь-якому регіоні світу, в тому числі – у Чорному морі, на експедиційній основі.

Про це у четвер під час телефонного інтерв’ю з борту бойового корабля поблизу німецького портового міста Кіль заявив віцеадмірал Ендрю Левіс, командувач 2-го флоту США та Об’єднаного командування НАТО у Норфолку.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи може цей флот, який припинив існування у 2011 році внаслідок, як вважалося, зникнення військової напруги у відносинах з Росією, і був поновлений у 2018 році у відповідь на агресивну поведінку цієї країни, застосовуватися не лише в Атлантиці та у Балтійському морі, але й брати участь у збільшенні військово-морської присутності НАТО у Чорному морі.

«2-й флот був поновлений у серпні 2018 року. Метою такого поновлення були операції в Атлантиці, з бази у Норфолку, штат Вірджинія, до північної Атлантики та потенційно – в Арктиці. І наближення до Балтики та Середземномор’я. Зараз, як маневрове збройне формування, як маневровий флот, 2-й флот може бути застосований там, де йому буде наказано діяти, але на експедиційній основі. Це саме те, чим ми займаємося під час цих навчань», - сказав американський командувач.

«Чи може флот бути застосований в інших регіонах, поза тими, які я назвав? Природно. Хоча його призначення – саме Атлантика та наближення до Арктики», - додав віцеадмірал.