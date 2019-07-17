Біля чотирьох пляжів Одещини погіршився стан морської води

Стан морської води поблизу найбільших пляжів Одещини, зокрема, гідропарку "Лузанівка" та в місцях масового відпочинку курортної Затоки, погіршився і не відповідає гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

“Для моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку відібрані проби морської води у визначених точках біля 22 пляжів Одеси та Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів. Стан води поряд з більшістю пляжів відповідає гігієнічним вимогам. Крім рекреаційної зони Одеси - пляжу “Лузанівка” та рекреаційних зон смт Затока (пляжів “Центральний”, “Сонячний”) і смт Сергіївка - “Сільського пляжу”, - зазначили фахівці лабораторного центру МОЗ.

Станом на 17 липня температура води біля узбережжя Одеси становить 22°С.

Варто зазначити, що в Одесі відбирають морську воду для досліджень проб у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".

Фото: omr.gov.ua