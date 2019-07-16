Масове захворювання дітей на Одещині: епідеміологи назвали причину

"Епідеміологічним розслідуванням спалаху гострої кишкової інфекції, що був зареєстрований в таборі відпочинку «Медик-2» села Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині встановлено, що причиною масового захворювання стало порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі. За результатами лабораторних досліджень в готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), в сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) та в змивах з поверхні столу «м'ясо сире», столу для брудного посуду, ножа «овочі варені»; ножа «овочі сирі» виділено збудник шигельозу - шигели Флекснера. Цей збудник було виділено також від 8-ми хворих дітей", - йдеться у повідомленні.

Інформується, що усього під час спалаху постраждало 54 дитини та 3 дорослих, які 11-го та 13-го липня були госпіталізовані до інфекційних відділень Білгород-Дністровської районної та міської лікарень.

"У ході розслідування виявлено цілу низку грубих порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Зокрема, відсутність контролю температурних режимів в холодильних камерах, відсутність дезінфікуючих засобів для обробки рук в виробничих відділеннях харчоблоку тощо. Виявлені порушення свідчать про наявність ризиків забруднення харчової продукції збудниками інфекційних хвороб, що стало причиною виникнення спалаху інфекційного захворювання серед відпочивальників та персоналу", - зазначила у ЦГЗ.

Епідеміологи вкотре наголошують, що гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай, гострі кишкові інфекції викликані бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою. Віруси чи бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.