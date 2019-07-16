В Україну може зайти ще один автобусний перевізник - з Естонії
Укрінформ
Автобусне підприємство Baltic Shuttle уже цього літа може відкрити новий напрямок із естонської столиці до Києва.
Про це порталу ERR повідомив член правління Baltic Shuttle Ігор Пащук.
"Зараз чекаємо дозвільних документів на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що нову лінію (до Києва - ред.) удасться відкрити ще цього літа", - сказав Пащук.
Маршрут автобуса проходитиме у напрямку Таллінн-Пярну-Вільнюс-Київ.
За попередніми планами, автобус із Таллінна до Києва ходитиме три рази на тиждень, але потім це число може змінитися.
Один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, два - закордонні партнери естонської фірми.
Вартість квитка в одному напрямку становитиме €55-60.
Наголошується, що зараз на лінії Таллінн-Київ працюють фірми Ecolines і Temptrans.
Фото: rus.err.ee