В Україну може зайти ще один автобусний перевізник - з Естонії

"Зараз чекаємо дозвільних документів на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що нову лінію (до Києва - ред.) удасться відкрити ще цього літа", - сказав Пащук.

Маршрут автобуса проходитиме у напрямку Таллінн-Пярну-Вільнюс-Київ.

За попередніми планами, автобус із Таллінна до Києва ходитиме три рази на тиждень, але потім це число може змінитися.

Один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, два - закордонні партнери естонської фірми.

Вартість квитка в одному напрямку становитиме €55-60.

Читайте також: Президент Естонії назвала ганебним ухвалення резолюції ПАРЄ

Наголошується, що зараз на лінії Таллінн-Київ працюють фірми Ecolines і Temptrans.

Фото: rus.err.ee