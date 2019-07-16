Найстрімкіша у світі вулиця відтепер – в Уельсі

Звання вулиці з найстрімкішим схилом у світі перейшло до вулиці Гарлех містечка Гвінедд на півночі Уельсу.

Як повідомляє BBC, вулиця внесена до Книги рекордів Гіннесса, ступінь нахилу схилу, на якому вона лежить, становить 37,45 градуса.

До цього звання вулиці з найстрімкішим схилом носила Baldwin Street у місті Данедін, що в Новій Зеландії, зі ступенем нахилу 35%.

Зазначається, що проживання на вулиці Гарлех передбачає чималі фізичні навантаження для її мешканців, хоча більшість із них живуть в низині пагорба. На вершині ж розташовані місцева аптека й пошта.

Критерії для встановлення рекорду досить прості: вулиця має бути транспортною артерією міста, мати дорожнє покриття й будівлі поряд із проїжджою частиною.

Фото: Daily Post Wales