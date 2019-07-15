У Римі оштрафували на пів тисячі євро туриста, який збирав монети у фонтані

У столиці Італії оштрафували на 550 євро 36-річного голландця, який дістав монети з фонтана на П'яцца-Навона.

Як повідомляє NOS, чоловіка взяли на гарячому, коли він рано вранці збирав гроші.

“За словами поліції, коли іноземець зрозумів, що правоохоронці його побачила, він спробував приховати назбиране”, - йдеться у повідомленні.

Річ у тому, що в Римі забороняється забирати з фонтанів гроші, які кидають на пам'ять туристи.

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Окрім того, забороняється купатися у фонтанах, залишати на них написи та розпивати поряд спиртні напої. Міська влада зайняла жорстку позицію щодо неприйнятної поведінки туристів і планує вже найближчим часом збільшити штрафи.

Фото з відкритих джерел