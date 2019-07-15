У Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, археологічна експедиція відкрила перші мурування решток турецької мечеті початку XVIII століття.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник експедиції Микола Ільків.

"Цього року ми плануємо продовжити дослідження решток мечеті початку XVIII століття. Зокрема, з 2014 року частина уже була розкопана і досліджена, а частина ще перебуває під землею. І уже з початку місяця вдалося відкрити перші мурування XVIII-ХІХ століття. Саме знахідок цього періоду найбільше знаходимо на цьому місці. Трапляються поодинокі монети того часу, важки терезів, можливо пов’язані з ювелірною чи аптекарською діяльністю. Вони вже неодноразово траплялися і в попередні наші експедиції. Із цікавих будівельних матеріалів – цеглини із клеймовими роками, коли їх виготовляли, що дозволяє більш якісно встановити технологію", – сказав археолог.

У Хотинській фортеці знайшли перші мурування старовинної турецької мечеті / Фото: Віталій Олійник / Укрінформ

За його словами під час розкопок старовинної мечеті віднайшли і рештки пізніших історичних епох. Зокрема, навіть періоду кам’яної доби.

"Крім решток турецької мечеті нам вдалося вже зафіксувати культурні шари більш давніх епох – кам’яної доби, трипільської культури, слов’яно-руського часу, а поверх усього цього були побудовані вже споруди новітньої доби. Для кожної епохи були знайдені свої характерні знахідки. Зокрема, для кам’яної доби – це вироби із кременю й різноманітні пластинки, ножі, скребла, якими обробляли шкури. Для трипільської культури характерні знахідки кераміки. Для Х-ХІ століття, коли якраз ця територія входила до складу Київської Русі, характерні також знахідки керамічного посуду, пряслиця для прядіння й дрібненькі побутові вироби", – додав Микола Ільків.

Археологічна експедиція в Хотинській фортеці планує працювати до кінця липня.