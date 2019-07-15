У Хотинській фортеці знайшли перші мурування старовинної турецької мечеті
Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник експедиції Микола Ільків.
"Цього року ми плануємо продовжити дослідження решток мечеті початку XVIII століття. Зокрема, з 2014 року частина уже була розкопана і досліджена, а частина ще перебуває під землею. І уже з початку місяця вдалося відкрити перші мурування XVIII-ХІХ століття. Саме знахідок цього періоду найбільше знаходимо на цьому місці. Трапляються поодинокі монети того часу, важки терезів, можливо пов’язані з ювелірною чи аптекарською діяльністю. Вони вже неодноразово траплялися і в попередні наші експедиції. Із цікавих будівельних матеріалів – цеглини із клеймовими роками, коли їх виготовляли, що дозволяє більш якісно встановити технологію", – сказав археолог.
У Хотинській фортеці знайшли перші мурування старовинної турецької мечеті / Фото: Віталій Олійник / Укрінформ
За його словами під час розкопок старовинної мечеті віднайшли і рештки пізніших історичних епох. Зокрема, навіть періоду кам’яної доби.
"Крім решток турецької мечеті нам вдалося вже зафіксувати культурні шари більш давніх епох – кам’яної доби, трипільської культури, слов’яно-руського часу, а поверх усього цього були побудовані вже споруди новітньої доби. Для кожної епохи були знайдені свої характерні знахідки. Зокрема, для кам’яної доби – це вироби із кременю й різноманітні пластинки, ножі, скребла, якими обробляли шкури. Для трипільської культури характерні знахідки кераміки. Для Х-ХІ століття, коли якраз ця територія входила до складу Київської Русі, характерні також знахідки керамічного посуду, пряслиця для прядіння й дрібненькі побутові вироби", – додав Микола Ільків.
Археологічна експедиція в Хотинській фортеці планує працювати до кінця липня.