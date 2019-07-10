Глечик із середньовічними артефактами показали в Кам'янці

У заповіднику Кам'янця-Подільського встановили новий арт-об'єкт – глечик, наповнений середньовічною керамікою зі старовинного горна.

Про це повідомляє прес-служба Кам’янець-Подільської міської ради.

"Основою інсталяції є металевий каркас у вигляді середньовічного горщика, який заповнено фрагментами вінчиків, денець, стінок та ручок керамічних посудин. Такий посуд випалювався у горні та, ймовірно, внаслідок низької якості не був використаний. Всі уламки можна розглянути крізь металевий каркас", – йдеться в повідомленні.

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Новий музейний арт-об’єкт встановлено в дворику Руського магістрату, де зараз розміщується адміністрація Національного історико-архітектурного заповідника "Кам’янець".

У міськраді зазначають, що новий об’єкт виник внаслідок реалізації креативного задуму працівників заповідника – показати підйомний археологічний матеріал із середньовічного горна, який виявили на вулиці Татарській у 2016 році співробітники ДП ОАСУ "Подільська археологія".