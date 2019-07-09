Археологи виявили нові знахідки на місці фонтану у Львові

У центрі Львова на площі Галицькій археологи, які досліджують місце демонтованого фонтану "Кульбаба", зробили нові відкриття.

Як заявили фахівці "Рятівної археологічної служби", серед знахідок – давні мури, що є фундаментом костелу Воздвиження Чесного Хреста, спорудженого 1539 року, монета ХІV ст., перстень, ключ, кераміка й частина давньої дороги, повідомляє "Гал-інфо".

"Мури, які ми вважали за костел, виявились лише притвором до самої споруди. Сам костел виявився восьмигранної форми. На деяких гравюрах він так зображений, хоч на картах міста він позначений у дивній формі, схематично, або у вигляді квадрата. Насправді він є октогональної форми. На картах він показаний як дерев’яний, але ми бачимо такі масивні фундаменти, які цілком могли б нести і муровану конструкцію. Треба придивитися ще до гравюр. Об’єкт дуже цікавий і має великі перспективи досліджень, бо тут вже виявлено багато поховань. Думаю, що вони нам щось розкажуть про функціонування цього костелу з 1530-х до 1800-х років", - сказав археолог, доцент кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини "Львівської Політехніки" Юрій Лукомський.

Він також наголосив, що археологам відкрилося багато знахідок з культурних шарів, які є початковими на цій ділянці. Йдеться про другу половину ХІІІ-ХІV ст. Зокрема, вже знайдено багато металу в вигляді цвяхів, пряжок, персня тощо.

Крім того, за інформацією молодшого наукового співробітника НДЦ "Рятівна археологічна служба" ІА НАН України, археолога Остапа Лазурко, на об’єкті вже виявлено цінний рухомий матеріал.

"Ми знайшли монету ХІV ст., ймовірно, часів Людовика Угорського, або Казимира ІІІ. Цікавий датуючий матеріал з дерев’яного прошарку. Ми виявили щитковий перстень, який ще потрібно відчистити, знайшли ключ від замка кінця ХІІІ-ХІV ст. Маємо кераміку, яку точно датуємо ХІІІ ст.", - розповів Лазурко.

Він додав, що під час досліджень археологам вдалося натрапити на ще один цікавий об’єкт. "Частково нам відкрилися два фрагменти дерев’яного мощення. Маємо одне мощення, яке лежить півметра вище від іншого. Можливо, тут було розгалуження доріг у певний час. Таким чином ми вже маємо на цій ділянці кілька відкритих об’єктів. Маємо всі конструктивні елементи, які є на мапі і пов’язані з костелом. Також відкрили фундамент фігури, яка стояла при костелі, а також фрагмент огорожі, яка була навколо костелу. Трапляються людські останки, складені в правильному анатомічному порядку. В іншій частині розкопу відкривається історія, що передує будівництву самого храму – дерев’яне мощення, ймовірно, від дороги. Воно розміщено на глибині 3,5 метра", - сказав Лазурко.

Археологи припускають, що це може бути частина давньої дороги, що вела у місто, до Галицької брами.

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Юрій Лукомський зауважив, що потрібно переглянути подальші плани на облаштування цієї території. Він наголосив, що це сакральне місце. Такі точки Львова, які колись фігурували на картах, а згодом були забуті й розібрані, мають бути відзнаковані на поверхні землі та нести просвітницьке навантаження.

Наразі відомо, що дослідження триватимуть до 15 липня, однак археологам потрібно більше часу, щоб дослідити віднайдені об'єкти.

Нагадаємо, що костел Воздвиження Чесного Хреста був споруджений навпроти Галицької брами до міста. Його побудували в 1530-х роках, а розібрали наприкінці XVIII ст. разом з міськими укріпленнями. Відомо, що при церкві був невеликий цвинтар.

Фото: Олена Ляхович / Гал-інфо