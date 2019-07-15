Google назвала найпопулярніші серед українців напрямки відпочинку
Про це свідчать дані про кількість пошукових запитів українських користувачів мережі Internet, які оприлюднила компанія "Google Україна".
"Літо в розпалі, і все більше людей цікавиться питанням, куди поїхати в літню відпустку, і все частіше шукають інформацію про відпочинок в Google. Ми проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отдых в .../відпочинок в ..." за останні 3 місяці і з’ясували, про які країни і курорти найчастіше запитують українці у Google", – йдеться в повідомленні.
Так, серед українських курортів користувачі найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі. А повністю перша десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні має такий вигляд:
1. Бердянськ (Запорізька область);
2. Карпати;
3. Одеса;
4. Кирилівка (Запорізька область);
5. Затока (Одеська область);
6. Генічеськ (Херсонщина);
7. Лазурне (Херсонщина);
8. Крим;
9. Залізний Порт (Херсонщина);
10. Урзуф (Донеччина).
Варто зазначити, що Бердянськ уже був лідером за пошуковими запитами позаторік. А торік на першому місці опинилася курортна Затока на Одещині, Бердянськ же був другим. Вперше за два роки до рейтингу потрапило село Урзуф в Донецькій області.
Серед закордонних напрямків для відпочинку найпопулярнішими в українців залишаються Туреччина, Єгипет та Болгарія. Загалом перша трійка лідерів не змінилася з минулого року.
За ними цьогоріч йдуть Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс та Іспанія. Якщо порівняти з минулим роком, то новачками першої десятки стали Чорногорія та Іспанія.