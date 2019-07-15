Google назвала найпопулярніші серед українців напрямки відпочинку

Найбільша кількість українців, які обирають літній відпочинок в Україні, цікавляться курортним містом Бердянськ, розташованим на Азовському узбережжі в Запорізькій області. А лідером зовнішнього туризму стала Туреччина.

Про це свідчать дані про кількість пошукових запитів українських користувачів мережі Internet, які оприлюднила компанія "Google Україна".

"Літо в розпалі, і все більше людей цікавиться питанням, куди поїхати в літню відпустку, і все частіше шукають інформацію про відпочинок в Google. Ми проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отдых в .../відпочинок в ..." за останні 3 місяці і з’ясували, про які країни і курорти найчастіше запитують українці у Google", – йдеться в повідомленні.

Так, серед українських курортів користувачі найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі. А повністю перша десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні має такий вигляд:

1. Бердянськ (Запорізька область);

2. Карпати;

3. Одеса;

4. Кирилівка (Запорізька область);

5. Затока (Одеська область);

6. Генічеськ (Херсонщина);

7. Лазурне (Херсонщина);

8. Крим;

9. Залізний Порт (Херсонщина);

10. Урзуф (Донеччина).

Варто зазначити, що Бердянськ уже був лідером за пошуковими запитами позаторік. А торік на першому місці опинилася курортна Затока на Одещині, Бердянськ же був другим. Вперше за два роки до рейтингу потрапило село Урзуф в Донецькій області.

Серед закордонних напрямків для відпочинку найпопулярнішими в українців залишаються Туреччина, Єгипет та Болгарія. Загалом перша трійка лідерів не змінилася з минулого року.

За ними цьогоріч йдуть Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс та Іспанія. Якщо порівняти з минулим роком, то новачками першої десятки стали Чорногорія та Іспанія.