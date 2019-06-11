Курортний Бердянськ: туристи бронювали місця з лютого

Курортний сезон-2019 у Бердянську розпочався. На пляжах багато відпочивальників із різних міст, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Сум. У дитячих оздоровчих таборах путівки розкупили ще в лютому.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Путівки було продано вже в лютому. Зараз у нас відпочиває 624 дитини - 100% завантаження. Діти в основному із Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Київської областей та Сум. Вікова категорія - від 6 і до 17 років", - говорить директор дитячого оздоровчого центру "Червона гвоздика" Тетяна Михайленко.

Вартість путівки (1 і 4 зміни) - 12 тисяч грн, (друга і третя) - 13 тисяч грн. Крім того, в оздоровчому центрі для жителів Бердянська організували денну зміну.

Курортний Бердянськ / Фото: Смольєнко Дмитро, Укрінформ

"Ми беремо дітей від 6 до 8 років. Вони можуть перебувати у нас до обіду або до вечора. Батькам зручно, що діти під наглядом й водночас не на вулиці, а на морі", - говорить Михайленко.

У квітні представники Бердянської міської ради говорили, що місто готується прийняти понад 1,5 мільйона туристів. Це вп'ятеро більше, ніж у 2015 році. У відділі реклами курорту і туризму Бердянської міської ради такий попит пояснюють тим, що в місті доволі стабільні ціни на житло.

"Зокрема, середня вартість проживання в приватному секторі цього року становить від 150 до 600 грн з людини на добу, проживання в санаторіях – від 350 до 1500 грн, харчування - 350 грн з людини, середній чек у кафе - 350-400 грн з людини. У місті працює дельфінарій, зоопарк, музеї, аквапарк", - розповідає керівник відділу реклами йтуризму курорту Вікторія Міщенко.

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На пляжах Бердянська багато відпочивальників. Власники баз відпочинку і гостинних дворів говорять, що море - "парне молоко", але водночас скаржаться, що туристи з Західної України приїжджають вкрай рідко.

"Дуже довго їхати, людям простіше поїхати в Одесу, наприклад. Цьогоріч дороги трохи привели до ладу, а так би відпочивальників було значно менше", - зазначає керівник гостинного двору Сергій Зюзін.

Він також додав, що дуже мало відпочивальників і зі східних областей - Луганської та Донецької.

Цього року курортний сезон у Бердянську був на межі зриву через аварію на міському магістральному центральному колекторі, яка сталася наприкінці січня. Тоді без води залишилося близько 8 000 жителів міста. Для того, щоб відновити водопостачання, комунальники змонтували тимчасову насосну станцію потужністю 300 кубометрів на годину. Устаткування до Бердянська привезла аварійна бригада "Київводоканалу".

"Наразі ситуація з колектором контрольована: проблем із водопостачанням не буде", - запевняють представники міської ради.