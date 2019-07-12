"Нежонатий" і ще 59 видів борщу приготують на етнофестивалі в Опішні
Його засновниця та господиня світлиці – етнолог і доктор історичних наук Олена Щербань – обіцяє, що цьогоріч на фестивалі буде зварено і з’їдено 60 видів істино української страви – борщу. Тут можна буде скуштувати, зокрема, "різнокольорові" – зелений, білий, чорний – борщі, а також "нежонатий", "нізчимний", "розхідний", "желізний". Окрім того, зі щукою, з карасями, в’юнами, з півнем, з білими грибами, а також з полуницями, грушами-дичками, аличею.
Свою майстерність у приготуванні цієї улюбленої страви українців демонструватимуть кухарки з усіх регіонів країни. Спеціально для них на території садиби збудовано понад два десятки різноманітних печей, переважно кабиць – надвірних, складених із 42 цеглин.
Багатим на вітаміни, запевняє господиня, виходить і "зимовий" борщ із сушеними грушами-дичками, які надають йому неповторного літнього аромату.
Крім гастрономічної програми, фестиваль "Борщик у глиняному горщику" порадує відвідувачів насиченою культурною програмою, в якій будуть театралізовані фрагменти українського весілля, майстер-класи з гончарства, виступи самодіяльних співочих та музичних колективів.
А Олена Щербань планує, що наступного року під час такого дійства буде представлено уже 70 видів борщу, ще через рік – 80. І 100 – у 2023 році.
Фото: Ганна Волкова