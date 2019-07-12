"Нежонатий" і ще 59 видів борщу приготують на етнофестивалі в Опішні

Менш як за місяць, 10 серпня, в етноагросадибі-музеї "Лялина світлиця", що в Опішні Зіньківського району на Полтавщині, відбудеться VI авторський гастрономічний етнофестиваль "Борщик у глиняному горщику".

Його засновниця та господиня світлиці – етнолог і доктор історичних наук Олена Щербань – обіцяє, що цьогоріч на фестивалі буде зварено і з’їдено 60 видів істино української страви – борщу. Тут можна буде скуштувати, зокрема, "різнокольорові" – зелений, білий, чорний – борщі, а також "нежонатий", "нізчимний", "розхідний", "желізний". Окрім того, зі щукою, з карасями, в’юнами, з півнем, з білими грибами, а також з полуницями, грушами-дичками, аличею.

Свою майстерність у приготуванні цієї улюбленої страви українців демонструватимуть кухарки з усіх регіонів країни. Спеціально для них на території садиби збудовано понад два десятки різноманітних печей, переважно кабиць – надвірних, складених із 42 цеглин.

Сама господиня "Лялиної світлиці", яка вже понад 10 років збирає рецепти борщів, може приготувати цю страву в понад 200 варіаціях. "Завжди запитую в жінок: а як готувала борщ ваша бабуся? А вони не пам’ятають. Знають лише, як готувала їхня мама. Тому зібраним мною рецептам найбільше сотня років. А так хотілося б зазирнути у часи козаччини, дізнатися, який борщ їли тоді", - розповідає Олена Щербань. За її словами, не всі знають, що ще в 50-х роках минулого століття в Україні не вирощували помідорів, відтак борщ мав білий колір. На Полтавщині, наприклад, зокрема в селі Попівка, що межує з Опішнею, у сезон полуниці додавали до страви саме цю ягоду. "Це зараз полуничний борщ більшістю сприймається як екзотика. Вперше мене почастувала ним бабуся мого чоловіка, Любов Тимофіївна Правденко – беззмінна учасниця нашого етнофестивалю. Полуниця додає борщу не тільки червоного кольору, а, перш за все, аромату, вітамінізує його. Для мене кисло-солоний смак, аромат полуниці та хрускіт капусти у такому борщеві – просто таки божественне поєднання. А ось часник у таку страву не добавляють", - зауважила Щербань. Читайте також: Дводенний фестиваль на Томнатику змінить формат

Багатим на вітаміни, запевняє господиня, виходить і "зимовий" борщ із сушеними грушами-дичками, які надають йому неповторного літнього аромату.

Крім гастрономічної програми, фестиваль "Борщик у глиняному горщику" порадує відвідувачів насиченою культурною програмою, в якій будуть театралізовані фрагменти українського весілля, майстер-класи з гончарства, виступи самодіяльних співочих та музичних колективів.

А Олена Щербань планує, що наступного року під час такого дійства буде представлено уже 70 видів борщу, ще через рік – 80. І 100 – у 2023 році.

Фото: Ганна Волкова