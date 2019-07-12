Туристів покликали почаювати на веранді будинку Коцюбинських

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського почали проводити авторські екскурсії з чаюванням.

Як повідомила адміністрація на офіційному сайті заповідника, відтепер на веранді будинку родини Коцюбинських працює літнє кафе, в якому можна поспілкуватися з музейниками в неформальній обстановці.

"Що нового і незвичного чекає на відвідувачів? Перш за все – інший формат розповіді. До екскурсії експозиціями музею додається ще і чаювання на веранді будиночка письменника. У цей час відвідувачі продовжують спілкування з науковцем музею і можуть поставити питання, що виникли у ході екскурсії, або ж просто відпочити та обдумати почуте у спокійній атмосфері мальовничого музейного саду", – йдеться в повідомленні.

Вхідні квитки та екскурсійне обслуговування оплачуються згідно з чинними тарифами. Додаткова плата за чаювання – 50 гривень з кожної особи.

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Відпочити на літній терасі з видом на квітучий сад відвідувачі можуть і самостійно, здійснивши замовлення в касі музею. Кафе пропонує гарячі та холодні напої: чорний або трав’яний чай (0,5 літра – 30 гривень, 1 літр – 60 гривень) та домашній лимонад (0,25 літра – 30 гривень).

Фото: kotsubinsky.org