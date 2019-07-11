У Келеберді влаштують "Рибацький розгуляй"

У с. Келеберда Кременчуцького району Полтавщини в суботу, 13 липня, відбудеться третій гастрономічно-фольклорний фестиваль "Рибацький розгуляй".

Як повідомляють "Новини Полтавщини", в програмі заходу – майстер-класи з приготування та дегустації напоїв і страв національної рибної кухні, ярмарок рибних продуктів, виробів народних майстрів, виступи фольклорних колективів, виставка-продаж риболовецького приладдя.

"Що таке юшка? Це та ж уха, яку всі готують, але келебердянська юшка – це щось незвичайне. Я думаю, що наші майстри із задоволенням розкриють, напевно, деякі секрети приготування справжньої рибної келебердянської юшки й каші", – розповіла в.о. старости Келебердянського старостинського округу Оксана Задворна.

Також гостей фестивалю планують розважати катанням на конях, алеєю майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, колоритними фотозонами.

Крім того, гості матимуть нагоду побачити історичні місця одного з найбільш відомих козацьких форпостів.

Початок фестивалю – об 11:00 в центрі села перед будинком культури.