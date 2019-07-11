Україна та Ізраїль підписали декларацію, яка спростить поїздки між країнами

«Сьогодні ми підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка остаточно покладе край непорозумінням при перетині кордону. Крім того, ми реалізуємо наслідки підписаної між Україною та державою Ізраїль угоди про реадмісію осіб. Хочу підкреслити, що спрощення поїздок між країнами для громадян становить взаємний інтерес. Я дякую нашим ізраїльським друзям та партнерам та запрошую відвідувати нашу країну, ми дуже раді», - наголосив Аваков.

Зазначається, що попри Угоду між Україною та Ізраїлем про перетин кордонів від 2010 року, останнім часом склалася ситуація, коли українцям масово відмовляють у в’їзді на територію Ізраїлю. Щоб розв'язати це питання та активізувати двостороннє співробітництво, міністр Аваков ініціював зустріч зі своїм ізраїльським колегою Арієм Дері та підписав Декларацію про інтенсифікацію співробітництва.

«За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян нашої держави отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а зараз, за пів року відвідати вашу країну не змогли 2,5 тисячі наших громадян», - заявив Аваков.

Ще у 2017 році МВС України та Ізраїлю створили спільну робочу групу. Українську сторону представляла заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук. Саме МВС звернуло увагу на існуючу проблему, ініціювало проведення переговорів та напрацювало пропозиції до Декларації про інтенсифікацію співробітництва.

Зокрема, міністр внутрішніх справ держави Ізраїль Аріє Дері подякував за гостинність та висловив сподівання, що підписаний документ дасть можливість громадянам України та Ізраїлю частіше літати одне до одного.

«Щороку пасажиропотік між нашими державами становить близько одного мільйона туристів. Наша політична і економічна мета – збільшити ці цифри, а для цього необхідно вирішити конфліктну ситуацію при перетині кордону», - наголосив Аріє Дері.

Підписана Декларація про інтенсифікацію співробітництва дасть можливість забезпечити належне ставлення до українських та ізраїльських громадян під час проходження прикордонного та митного контролів, зменшити час очікування зворотних рейсів, у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною відмови.

Окремо сторони домовилися створити робочу групу з представників правоохоронних органів наших країн, щоб боротися з незаконним наймом та працевлаштуванням громадян.

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Крім того, Аваков зазначив, що незабаром в Україну прилетять тисячі паломників з Ізраїлю на святкування Рош ха-Шани. Українські правоохоронці готові забезпечити безпечне перебування туристів.

«Цього року на свято Рош ха-Шана ми очікуємо близько 30 тисяч гостей, і ми всім раді. Ми підготуємо необхідні заходи безпеки для проведення свята паломників. Вже традиційно в Умані під час свята Рош ха Шана буде знаходитись велика кількість правоохоронців. Ми не очікуємо провокацій, але завжди готові захистити наших громадян та гостей України», - підкреслив міністр.