Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Верховна Рада ухвалила урядовий закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль".

Відповідний законопроєкт № 0223 підтримали 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ратифікована угода має лібералізувати торгівлю товарами між Україною та Державою Ізраїль.

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Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.