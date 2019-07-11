У Києві з'явиться перший космічний готель

У центрі Києва за місяць відкриють перший готель із футуристичними капсулами, в яких можна буде заночувати.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на сторінці в Facebook.

"Відчути себе героями улюблених фільмів "Космічна одіссея 2001 року" або "Інтерстеллар" дуже просто, адже вже через місяць у Києві відкриють перший футуристичний капсульний готель! Monotel high-tech capsule hotels #1 in UA – це мережа готелів майбутнього з монокапсулами для сну і інноваційними технологіями, локерами зі скануванням відбитків пальців, роздільними душовими, кухнею, лаунж-зоною, коворкінгом 24/7 та навіть silent-сервісом", - йдеться в повідомленні.

Розплатитися за ніч (950 гривень) можна буде навіть криптовалютою. До вартості також входитиме особистий одяг для сна, взуття й косметичний набір. Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" з'явився капсульний хостел

Серед сучасних девайсів, які пропонують розробники, - система подачі повітря, memory-матрац, персональне освітлення, навушники, usb-порт й розетка. А ще - ультрашвидкісний Wifi.

Перший готель відкриють неподалік Бессарабської площі, а ще дві локації будуть на Золотих воротах і поруч з Київським велотреком.

Засновник вважає, що клієнтами готелю будуть "інноватори та early adopters". Водночас в Управлінні туризму та промоцій КМДА додають, що такий футуристичний готель залучить багато нових туристів, яким буде цікаво спробувати новий унікальний досвід.

Фото: Anton Taranenko, @kyivtourism / Facebook