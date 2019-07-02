В аеропорту "Бориспіль" з'явився капсульний хостел

На території терміналу D Міжнародного аеропорту "Бориспіль" відкрився хостел із капсулами для сну "GettSleep Boryspil" ("Поспи в Борисполі"), який приймає туристів цілодобово .

Про це повідомляється в системі booking.com.

"GettSleep Boryspil розташований у Києві за 30 км від Міжнародного виставкового центру й пропонує гостям номери з кондиціонерами. Хостел розміщено приблизно за 32 км від музею мікромініатюр Миколи Сядристого, за 32 км від Києво-Печерської лаври та за 35 км від стадіону "Олімпійський", - йдеться в описі запропонованого житла.

Ціни тут стартують від 370 гривень за одномісний номер-капсулу (розміщення на 3 години).

За 3 години перебування в капсулі для двох доведеться заплатити 550 гривень, за 6 годин – 730 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування в подвійній капсулі) – 930 гривень.

Готель почав пропонувати свої послуги на сайті бронювання житла з 20 травня цього року. Працівники цілодобової стійки реєстрації говорять англійською, українською та російською мовами.

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У хостелі заборонено курити. Як видно на фотографіях, тут є душові кабінки, шафи для зберігання дрібний речей, а також багажу, змога підзарядити ґаджети.

Фото: booking.com