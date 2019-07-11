«Weekend в Олевську» запрошує на фестиваль вуличної музики та свято чорниці

В Олевську на Житомирщині в суботу, 13 липня, відбудуться фестиваль вуличної музики та свято чорниці, які об'єднані спільною програмою «Weekend в Олевську».

Про це в розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила ініціатор заходів та авторка сценарію Тамара Заруба.

«Свято чорниці, що є традиційною ягодою для нашого краю в цій порі, ми проводили з 2009 року. Цього разу влаштуємо ярмарок «Чорнична смакота», де гості матимуть змогу спробувати різні страви з чорниці. Крім того, відбудеться конкурс костюмів на древлянську та чорничну тематику. Щодо фестивалю вуличної музики, то він змінив свій формат, адже ми започаткували майстер-класи від професійних виконавців», - розповіла Заруба.

Упродовж дня на різних локаціях міста виступатимуть камерний оркестр, ансамбль барокової музики «Luna Ensamble», джаз-бенд, брас-бенд, струнний квартет, фольклорний гурт «Гарнограй», а ще заплановані сольні виступи виконавців на фортепіано, саксофоні та кларнеті.

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Крім того, для дітей проведуть майстер-класи з гри на сопілці, цимбалах та спінеті.

У програмі заходу також змагання з мініфутболу, шашковий турнір, відкриття реконструйованого спуску до річки Уборть.

«Weekend в Олевську» завершиться великим концертом класичної музики в супроводі симфонічного оркестру.

«Weekend в Олевську» проводиться вже третій рік поспіль.