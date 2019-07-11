Чорнобильську Зону відчуження починають готувати для туристів

Державне агентство з управління Зоною відчуження на виконання указу Президента про перетворення Зони відчуження займатиметься роботою з відвідувачами для забезпечення безпеки візитів.

Про це під час церемонії передачі конфайнмента Україні заявив голова державного агентства з управління Зоною відчуження Віталій Петрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання, яким буде опікуватися агентство після указу, це буде робота з відвідувачами. Кількість охочих відвідати Зону відчуження та подивитися, які зміни відбуваються на нашій території, росте з року в рік. Ми вважаємо своїм обов'язком показати, якою є ціна людської помилки, але як природа може самовідновлюватися", - сказав Петрук.

Він наголосив, що ДАЗВ і надалі забезпечуватиме безпечне перебування у Зоні відчуження, з дотриманням усіх правил радіаційної безпеки.

"Ця територія буде розвиватися. Її 85% - Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Де-факто, людська діяльність сягає тут лише 3% території. Решта території, що не входить до заповідника, законодавчою ініціативою, яка вже є у ВР, буде територією спеціального промислового використання, де буде вдосконалюватися інфраструктура поводження з радіоактивними відходами", - повідомив Петрук.

Він уточнив, що у цій зоні розташована Чорнобильська АЕС, Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, а також об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

"Основні завдання, які лежать у майбутньому перед Держагентством, зосереджені саме на території промислового використання. Ключове завдання - введення НБК в експлуатацію, виконання міжнародних зобов'язань по демонтажу нестабільних конструкцій, введення в експлуатацію СВЯП-2, а також будівництво сховища для проміжного зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що мають повертатися з Росії", - додав Петрук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який має створити передумови для перетворення Зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Президент обіцяє створити "зелений коридор" для туристів та прибрати передумови для корупції.