У Подільському зоопарку за кошти ЄС облаштують центр сімейного дозвілля

У Вінниці на базі Подільського зоопарку за кошти ЄС буде створено центр сімейного дозвілля.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"З метою промоції туристичного потенціалу регіону в області реалізують проєкт "Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля". На сьогодні урядом затверджено виділення коштів на розвиток зазначеного центру. Минулого року проєкт став одним із переможців конкурсного відбору, що проводився в рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики – "Підтримка регіональної політики України", – йдеться в публікації.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг фінансування проєкту становить 11,7 млн грн, з них 10,3 млн грн – кошти Євросоюзу, акумульовані у державному бюджеті. Решта – фінансовий ресурс місцевого бюджету й інші джерела.

Завдяки створенню центру сімейного дозвілля у зоопарку хочуть збільшити кількість відвідувачів – як вінничан, так і туристів.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу директор Подільського зоопарку Євген Ткачик, проєкт планується реалізувати впродовж 2020 року. За рахунок передбачених обсягів фінансування для центру сімейного дозвілля у зоопарку облаштують окремий вхід, каси, встановлять інформаційні й маршрутні борди, ігрові майданчики, збудують приміщення, яке складатиметься з конференц-зали, кімнати для сімейного відпочинку, а також дитячого кафетерію та магазинів.

"Ми запропонуємо навчальним закладам проводити на території закладу заняття з природничих дисциплін, дошкільним закладам – знайомство з навколишнім світом, мамам з малятами – спокійне місце прогулянок. А завдяки реалізації проєкту отримаємо нові можливості, зокрема для проведення конференцій, родинних свят, днів народжень. Окремо буде зведений дерев’яний зруб під резиденцію Діда Мороза", – додав Ткачик.

За його словами, центр сімейного дозвілля розрахований на одночасне перебування до 300 відвідувачів. Він виконуватиме освітню, просвітницьку та розважальну функції.