У Диканьці можна буде потрапити в кімнату Солохи

У смт Диканька на Полтавщині до Дня Незалежності України планують відкрити перший поверх оновленої Диканської картинної галереї, "родзинкою" якої стане "Таємнича кімната Солохи".

Про це заявила науковий співробітник Диканського краєзнавчого музею ім. Д. М. Гармаша Наталія Дзюба, повідомляє Zruchno.Travel.

"Вже через місяць ми хочемо відкрити перший поверх картинної галереї. Це буде "Гоголівський зал", меморіальна кімната художниці Марії Башкірцевої та досить цікава "Таємнича кімната Солохи" з розписною пічкою – як невеличка фотозона. Ремонт вже доробляють, і наш місцевий художник буде розписувати цю піч. Адже кожен, хто приїжджає в Диканьку, хоче побачити цю хату з солом’яними стріхами та пічку Солохи. Буде в картинній галереї у нас така родзиночка", – зазначила Дзюба.

Як поінформували в Диканській селищній раді, на капітальний ремонт приміщення картинної галереї ім. М. К. Башкирцевої виділено 550 тисяч гривень з обласного бюджету. Ще 19 тисяч гривень цьогоріч витрачено на встановлення QR-кодів на об’єктах культурної спадщини та виготовлення інформаційних стендів про туристичні об’єкти селища.

Чотири таблички з QR-кодами вже встановлені біля Триумфальної арки та Миколаївської церкви на території колишньої садиби Кочубеїв, а також біля Троїцької церкви і краєзнавчого музею в центрі Диканьки.