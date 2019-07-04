У музеях Єгипту дозволили безкоштовну фото- та відеозйомку

Відвідувачі єгипетських музеїв та місцевих археологічних зон більше не матимуть платити за фотографування та відеознімання мобільними телефонами.

Про це повідомляє otpusk.com з посиланням на Al-Ain.

"Вища рада Міністерства у справах старожитностей Єгипту ухвалила рішення дозволити безкоштовну фото- і відеозйомку на мобільні телефони для відвідувачів музеїв і археологічних зон. Нововведення почне діяти з 1 серпня цього року. Звільнення від плати за зйомку на телефон ухвалено в межах зусиль уряду Єгипту з розвитку туристичного сектора в країні", - йдеться в повідомленні.

Представники міністерства заявили, що ця ініціатива дасть змогу продуктивніше просувати унікальні пам'ятки Єгипту, а також заохочувати туристичний рух.

Щоправда, варто пам'ятати, що під час знімання у всіх музеях і археологічних гробницях, а також у храмі Абу-Сімбел, як і раніше, заборонено користуватися спалахом.

До цього моменту за використання фотокамер відвідувачам єгипетських пам'яток доводилося платити. Розмір плати залежав від конкретного музею або пам'ятки. А окремі експонати знімати на телефон завжди було заборонено.