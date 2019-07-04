У Львові організують ексклюзивні нічні екскурсії

У місті Лева готуються до фестивалю "Ніч у Львові 2019", який триватиме з 12 до 14 липня й запропонує близько 100 нічних екскурсій та перформансів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

"З 12 по 14 липня у Львові триватиме фестиваль "Ніч у Львові 2019". Близько 100 нічних екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів у музеях, театрах і галереях відбудуться до пізньої ночі. 12 липня усіх охочих запрошують на нічну феєричну екскурсію до Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького "Забави на Петра". Тут можна буде ознайомитись та перейнятись атмосферою петрівських звичаїв та обрядів", - йдеться в повідомленні.

Так, у церкві Св. Михаїла (пам'ятка народної архітектури ХІХ ст.) розказуватимуть про апостолів Петра і Павла та про особливості петрівського посту. Вузькими стежинами гаю можна буде пройти до хати музиканта та під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень – петрівочок. Дівчата зможуть завітати на "прочухрини" – веселі посиденьки не без користі. Хлопців же організатори обіцяють познайомити з давнім ремеслом – «бондарством» – та розповісти про легенди й звичаї, пов’язані з ним.

Всі охочі також матимуть нагоду виготовити масло давнім способом та посмакувати ним, потрапити на озеро, сповнене чарами купальської ночі та її романтичну фотозону.

До того ж учасники нічної екскурсії стануть учасниками "Петрування" — колоритної забави з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням із "чимось" для гумору.

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Розпочинатимуться нічні мандрівки Музеєм народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького о 20:00; 20:45; 21:30 та 22:15. Тривалість екскурсії – 2 години. Вартість – 100 грн. Квитки можна придбати лише заздалегідь онлайн.

Також 12 липня о 18:30 можна буде відвідати лекцію та майстер-клас "Моне, Мане і карімати" в приміщенні Національного музею у Львові від Студії образотворчого мистецтва СОМ. Тут можна буде послухати та поговорити про імпресіонізм, феномен його популярності та вплив на українських художників. А о 19:30 – створити власну живописну роботу на вільну тему або ж попрацювати з глиною.

Вартість такої атракції – 150 грн (лише лекція – 40 грн, майстер-клас – 120 грн).

"Цього року гостей Фестивалю очікує чимало цікавих та ексклюзивних екскурсій. До прикладу, у всіх охочих буде унікальна нагода відвідати хори Собору святого Юра. Варто зазначити, що такий формат пропонуємо відвідувачам вперше", — зазначила організаторка "Ночі у Львові 2019" Марта Іванишин.