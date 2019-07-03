У Львові презентували оновлений промосайт міста

Промоційний сайт міста Лева Lviv.Travel отримав оновлену версію, яку представив Львівський туристичний офіс.

Про це повідомила прес-служб Львівської міської ради.

"Ми зробили ще один інструмент, який допоможе з першого погляду закохатися в наше місто, тому що турист планує свою подорож заздалегідь, черпає багато інформації з інтернету. Вірю, що новий сайт допоможе нам збільшити кількість якісного й культурного туриста, який приїжджатиме не тільки насолодитись готельно-ресторанним чи атракційним потенціалом міста, а й привозитиме свою культуру, інтелект та будуватиме містки між містами й країнами", – сказала директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

Як запевнили розробники, на цьому етапі проект – зручний інструмент для перегляду важливої інформації про атракції міста, події та заклади, з можливістю прокладати власний маршрут або скористатися послугами гіда.

Сайт має 5 основних блоків: "Досліджуй", "Заклади", "Події", "Про Львів", "City Card". Він адаптивний і доступний на будь-якому гаджеті: телефоні, планшеті та комп’ютері. Крім того, на сайті з’явився окремий блок – "Гіди". Там буде міститися інформація про гідів, які отримали спеціальний бейдж від Львівської міської ради. В наступному релізі сайту буде можливість замовити екскурсію та обрати гіда.

Оновлений Lviv. Travel дає можливість забронювати житло через такі сервіси, як Booking.com та Expedia, а також придбати квитки на літак.

Наразі сайт доступний двома мовами – українською та англійською. Також його планують перекласти польською та німецькою.

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"Сайт є дуже динамічним, живим. Його ідея в тому, щоб не давати вичерпну інформацію на одному сайті, а зацікавити людину приїхати сюди. Ми надихались кращими світовими практиками: Нью-Йорка, Амстердама та втілили найцікавіші ідеї в нашому сайті. Зараз є лише перша черга сайту, згодом буде продовження. Ми відкриті до пропозицій, покращень і вдосконалень", — розповіла начальниця управління туризму Ліна Остапчук.

Роботи над сайтом тривали з вересня 2018 року до червня 2019-го. Їхня вартість – 500 тисяч гривень.