У Львові створили кластер медичного туризму

Медичний туризм, який набуває популярності в Європі та світі, активно розвивають у Львові. Місто підписало Меморандум із створеним тут кластером медичного туризму щодо співпраці у цьому виді мандрівок.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

"Ми розширюємо сферу туризму за рахунок нових видів мандрівок. У цьому випадку – це медичний туризм. У місті вже певний час дуже активно й успішно працюють над цією галуззю. Тепер ці зусилля стануть значно потужнішими. Львів має свою успішну історію кластерів, і завжди, коли він створювався, це додавало нових поштовхів для галузі", – зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами начальника управління охорони здоров'я ЛМР Володимира Зуба, приватний сектор львівської медицини вже давно готовий для в'їзного медичного туризму. Це – стоматологія, естетична хірургія, репродуктивне здоров’я та деякі інші напрямки, яким дозволено працювати приватно. Діє достатньо велика мережа приватних клінік, які беруть участь у медичному туризмі. Достатньо багато професіоналів, які не поступаються рівнем підготовки фахівцям з Європи й Америки, і в комунальних медичних закладах. Впродовж останніх років ЛМР зробила великі кроки для покращення їхньої матеріальної бази, навчання персоналу. Але обмежене бюджетне фінансування стримує можливості комунальних закладів для участі в медичному туризмі. Проте є сподівання, що ситуацію виправить медична реформа. З 1 січня 2020 року ті принципи фінансування, які діють сьогодні, будуть скасовані, а на заміну їм прийдуть інші, які дадуть змогу комунальним медичним закладам активно долучиться до нового кластеру.

Над ідеєю створення кластеру медичного туризму представники бізнесу й міської влади працювали близько року. Засновниками стали 9 провідних приватних клінік Львова, які пропонують послуги у сфері репродуктивної медицини, стоматології, хірургії вен, відновного лікування, косметології, естетичної медицини. Основні цілі створення такого об’єднання — забезпечити ефективний розвиток медичного туризму та суміжних із ним галузей у Львові та області, відкрити медичну спільноту Львова для світу, покращити якість життя мешканців.