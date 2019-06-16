Нові маршрути й вінтажна кухня: на Херсонщині стартує соціальний туристичний проект

«У нас був запит від бізнесу, ми зустрілися з директорами пансіонатів, які сказали: нам не вистачає гарних екскурсійних маршрутів, нам не вистачає нових туристичних об’єктів, люди приїздять, нам потрібна різноманітна програма. І саме зараз у нас стартує вперше цікавий проект – ми разом з Асоціацією гідів України навчили екскурсоводів, які локально в Залізному Порту будуть починати працювати у ці вихідні дні. 5 найцікавіших екскурсій, які будуть вони пропонувати туристам – сертифіковані. Вони повністю відповідають усім вимогам, що повинні мати екскурсії – технологічні карти, все це розроблено, затверджено», - зазначила Волинець.

Як розповіла вона у розмові з кореспондентом Укрінформу, це соціальний проект департаменту. Вигоду отримують всі – і туристи, і господарі тих об’єктів, куди їхатимуть екскурсанти, і місцеві перевізники, і гіди. Що стосується власників пансіонатів, то вони хочуть, щоб їх гості були задоволені відпочинком і поверталися на Херсонщину знову.

За її словами, екскурсійні маршрути, які пропонують, поєднують у собі кілька локацій. Наприклад, один з турів включає відвідування біосферного заповідника «Асканія-Нова» та гастротур, що входить у туристичний кластер «Соляна дорога» - туристи смакуватимуть мармуровим м’ясом та завітають на козину ферму. Ті, хто поїдуть в Олешківську пустелю, зможуть посмакувати стравами у ресторані «Пан Атаман», шеф-кухар якої Іван Цуріков, дав нове життя страві у межах проекту «Херсон. Вінтажна кухня», що має на меті відродити історичну аутентичну кухню півдня України.

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«Ми дуже ретельно приділили увагу, щоб було враховане співвідношення ціна-якість. Супроводжувати туристів на всьому етапі буде гід. Це буде якісний і повноцінний туристичний продукт. Ми співпрацюємо з перевізниками, які саме є в Залізному Порту, щоб не робити надто дорогим екскурсійний супровід, проте, поставили вимоги щодо транспорту та зовнішнього вигляду водіїв», - зазначила Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині планують провести міжнародний фестиваль туристичного відео.