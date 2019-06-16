На Херсонщині влаштують міжнародний фестиваль туристичного відео

У Херсонській області цього року планують провести міжнародний фестиваль туристичного відео.

Про це розповів директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук на прес-конференції, присвяченій ХIV Фестивалю туристичної журналістики України, що проходив на Херсонщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо цього року за підтримки департаменту туризму Херсонської ОДА провести вперше в Україні фестиваль туристичного відео і реклами", - сказав Царук.

Наразі обирають локацію для фестивалю. За словами Царука, це може бути морське узбережжя Херсонщини, один з варіантів - острів Джарилгач, який називають "херсонськими Мальдівами".

Як розповів директор Центру розвитку туризму України кореспондентові Укрінформу, організатори хочуть зібрати кращі відеоролики і відеофільми, які знімаються в Україні на туристичну тематику.

"Це будуть ролики про міста, про пам'ятки історії і культури, наприклад, про замки, природні об'єкти, про туристичні маршрути. Це будуть цікаві відеороботи про самостійні мандрівки", - каже Царук.

На його думку, цей фестиваль міг би стати стимулом для розвитку туристичного відео.