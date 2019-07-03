Морська вода біля восьми з дев'яти пляжів Одеси відповідає нормам – МОЗ

Фахівці державної установи "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України", що провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одеси, оприлюднили висновки: вода біля восьми з дев'яти міських пляжів відповідає нормативним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси з 21 по 27 червня поточного року досліджені на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких не відповідали нормативним вимогам дві проби, відібрані на пляжі "Лузанівка". На санітарно-хімічні показники досліджено 24 проби морської води з міських пляжів, всі проби відповідали нормам", - йдеться в повідомленні.

Станом на 3 липня температура води біля узбережжя Одеси становить 24°С.

Варто зазначити, що морську воду відбирають для досліджень проб у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".

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У межах моніторингу питної води в Одесі відібрано 15 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 15 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

Як повідомлялося, в червні спостерігались явища "цвітіння" морської води біля пляжів Одеси з надмірним накопиченням водоростей. Фахівці встановили підвищені рівні завислих речовин. Інші хімічні показники забруднювальних речовин перебували нижче рівня гранично допустимих концентрацій для морської води.