Сім пляжів Києва отримали міжнародну відзнаку

У столиці сім муніципальних пляжів отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор".

Як повідомляє пресслужба КМДА, це пляжі "Веселка", "Венеція", "Галерний" та "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця".

"Дуже важливо, що цього року сім муніципальних пляжів отримали міжнародну відзнаку якості – "Блакитний прапор". Це означає, що пляж відповідає міжнародним критеріям та вимогам, що стосуються якості води, комфорту та безпеки на пляжі, екологічного менеджменту, рівня сервісу. Загалом, щоб отримати прапор, пляж має відповідати 32 критеріям", – зазначив під час підняття блакитного прапора на пляжі «Пуща-Водиця» заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Для порівняння, в 2017 році лише 3 пляжі мали блакитний прапор.

Загалом для киян та гостей столиці працює 14 муніципальних пляжів та 18 зон відпочинку.

Як зазначили у пресслужбі, за останні три роки відремонтували чотири пляжі: "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Пуща-Водиця", а цього року заплановано завершити капремонт ще трьох – "Троєщина", "Чорторий", "Галерний".

"Ми також наполегливо просимо киян та гостей столиці купатись лише на тих пляжах, що пристосовані до цього. Саме там є рятувальні пости і рятувальники слідкують за безпекою людей. Тому купання на стихійних територіях відпочинку – небезпечно", – зазначив Пантелеєв.

Перелік рекомендованих пляжів та зон відпочинку має такий вигляд: "Чорторий" – р. Дніпро, біля парку "Муромець"; "Вербний" – озеро Вербне, вул. Приозерна; "Пуща-Водиця" – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія); "Венеція" – протока Венеціанська, острів Долобецький; "Дитячий" – протока Венеціанська, острів Венеціанський; "Золотий" – р. Дніпро, острів Венеціанський; "Молодіжний" – р. Десенка, острів Долобецький; "Передмостна Слобідка" – р. Дніпро, острів Венеціанський; "Райдуга" – озеро Райдуга, вул. Райдужна; "Тельбін" – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини; "Центральний" – р. Дніпро, острів Труханів; "Веселка" – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська; "Галерний"– затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська; "Троєщина" – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

Також можливий відпочинок без купання на територіях: "Біла" – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда; "Верхня" – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна; "Наталка" – затока Наталка, вул. Прирічна; "Редьчина" – оз. Редьчине, вул. Богатирська; "Міська" – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія); "Березняки" – р. Дніпро, Дніпровська набережна; "Довбичка" – р. Десенка, острів Труханів; "Лісова" – оз. Лісове (ДВРЗ); "Русанівська коса" – Русанівська протока, Русанівська набережна; "Русанівський канал" – Русанівський канал, вул. Ентузіастів; "Алмазна" – оз. Алмазне, вул. Пухівська; "Осокорки" – р. Дніпро, вул. Малоземельна; "Сонячна" – вул. Ревуцького; "Совська балка" – вул. Петра Радченка; "Святошин" – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна; "Голуба" – просп. Георгія Гонгадзе; "Синєозерна" – просп. Правди; "Горбачиха" – Русанівська протока, ур. Горбачиха.

Фото: КП "Плесо"