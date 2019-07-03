Фестиваль "Холодний Яр" кличе на батьківщину Богдана Хмельницького

У селі Суботів Чигиринського району Черкащини, на батьківщині Богдана Хмельницького, 5-7 липня відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль нескореної Nації "Холодний Яр".

Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, локація фестивалю розгорнеться неподалік Іллінської церкви, що зображена на звороті купюри номіналом 5 гривень.

У програмі фестивалю – музична та гутіркова сцени, літературний наступ, мандрівки "Холодним яром", спортивні змагання, дитячий майданчик, ярмарки та майстер-класи від майстрів, лекції з історії та висвітлення тематичних історичних виставок.

Зокрема, в гутірках візьме участь голова Українського інституту національної пам’яті, дослідник історії визвольного руху Володимир В’ятрович з лекцією "Відновлення національної пам'яті. Що зроблено за п‘ять років і як це зберегти".

У межах фестивалю також відбудуться турнір зі стрільби ім. Мирослава Мисли "Мисливця", майстер-класи для дітей з козацьких бойових мистецтв, показ фільму "Позивний "Бандерас".

Для відвідувачів передбачено наметове містечко.

Із детальною програмою заходу можна ознайомитися за посиланням.