Чар-зілля й готель під зорями: на Рівненщині фестивалитиме "Буща папороть"

У селі Буща Здолбунівського району Рівненщини вихідними, 6-7 липня, відбудеться обласний відкритий етноекофестиваль "Буща папороть".

Про це повідомляє "РадіоТрек".

"У ці вихідні на Рівненщині – фестиваль, етнографічно-екологічний. Це обласний фестиваль "Буща папороть", який вже третій рік поспіль організовують у селі Буща Здолбунівського району. Він триватиме два дні - 6 та 7 липня", - йдеться в повідомленні.

У програмі фестивалю – піша екскурсія екологічною стежкою "Від Волині до Поділля"; купальські обряди плетіння віночків, пускання вінків на воду, купальські ігри та хороводи, запалення купальського вогнища; майстер-класи та виставки від народних майстрів; відкритий турнір з мініфутболу.

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Крім того, заплановані робота локації "Чар-зілля", де готуватимуть трав’яні чаї за старовинними рецептами, виставка-продаж меду та продуктів бджільництва. Охочі зможуть покататися на возах. А ввечері на відвідувачів фестивалю чекатиме фаєр-шоу "Вогняне диво" й етновечірка під зорями "Купальська ніч".

Також тут будуть проводитись спортивно-історичні гутірки, майстер-клас "Травниця" з частуванням чаями з трав, зібраних на території Національного парку, частування традиційними українськими стравами та виїзна торгівля.

Окрім цього, на території фестивалю діятиме наметове містечко "Готель під зорями" та зона барбекю.

Фото: ogo.ua