На Житомирщині влаштують рибний фестиваль на річці Смолка

У селі Іванівка Баранівського району Житомирщини в суботу, 6 липня, вдруге відбудеться рибний фестиваль "Риб-Фест Смолка".

Про це повідомляє Баранівська міська рада у Facebook.

"6 липня у селі Іванівка у межах фестивалю "Риб-Фест Смолка" відбудеться святкування Дня рибалки та Івана Купала", - йдеться в дописі.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в Агенції місцевого органічного розвитку Баранівської ОТГ, "Риб-Фест Смолка" – це сімейне свято із розвагами для дітей та дорослих.

У межах заходу відбудуться змагання зі спортивної риболовлі та різноманітні конкурси: мініміс "Золота рибка" для дівчаток віком 6-10 років, конкурс на креативний плавзасіб, конкурс смачної юшки й рибних страв.

Рибний фестиваль завершиться святковим концертом "Смолка вечірня", вогняним шоу та дискотекою.

Крім того, проведення ще одного рибного фестивалю "Fish Food Fest" у селі Перлявка Житомирського району анонсували в Тетерівській ОТГ. Захід запланований на 13 липня.