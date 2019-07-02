Северинівська ОТГ на Вінниччині готується до фруктового фестивалю

На Вінниччині у Северинівській ОТГ в неділю, 7 липня, відбудеться фруктовий фестиваль "ФруктосмакФест", який організовують кластер "Яблуневий шлях" – "Apple Way" та Подільська агенція регіонального розвитку.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Северинівська об'єднана територіальна громада запрошує усіх охочих на фруктовий фестиваль "ФруктосмакФест". Свято відбуватиметься 7 липня з 15 години аж до опівночі. Місце розташування – долина між селами Чернятин і Северинівка біля річки Рів. Під час фестивалю будуть різні розваги: запливи на каяках, прогулянки на вітрильному катамарані, аквагрим, розіграш лотереї, пляжний волейбол, футбол у болоті та багато іншого", – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в оргкомітеті фестивалю, програма "ФруктосмакФесту" складатиметься з кількох блоків - розважального, виставкового, спортивного та концертного.

Так, учасники й гості фесту зможуть покататися на каяках і "таблетках", моторних човнах та вітрильних катамаранах. Виставкова складова потішить різноманітними смаколиками, адже її організатори обіцяють роботу польової кухні, дегустацію традиційних для цієї місцевості страв і, власне, фруктів та ягід.

Опісля ж самодіяльним атлетам запропонують позмагатися у вправності в футболі на болоті, пляжному волейболі та перегонах на каяках.

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Із 19:00 стартує концертна програма, яка завершиться феєрверком, що дасть старт молодіжній дискотеці.

"ФруктосмакФест" проводиться в межах проєкту технічної фінансової допомоги Європейського Союзу "Кластер "Яблуневий шлях", що реалізується в Україні в рамках програми "Мери за економічне зростання" (M4EG). Це нова ініціатива Європейського Союзу, яка розпочала діяльність у січні 2017 року в межах Східного партнерства. Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і муніципалітетам країн Східного партнерства і сприянні тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення робочих місць.

Проєкт "Яблуневий шлях" впроваджується на території Барської та Северинівської об’єднаних територіальних громад.