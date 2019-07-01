Яремче готує на день міста фестиваль грибної юшки
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу культури Яремчанської міської ради Оксана Кухарук.
"Гастрономічний фестиваль "Грибна юшка" відбудеться в середмісті Яремче 27 липня. Упродовж дня цю страву варитимуть у казані, а потім буде пригощання юшкою. Також плануємо пригостити наших гостей "стравою від мера", - зазначила Кухарук.
Вона зауважила, що на День міста в Яремче очікують близько 50 тисяч людей. У перший день святкових заходів, 27 липня, планують провести ще й Гуцульський карнавал. Карнавальна хода триватиме близько 2 години.
Як повідомляв Укрінформ, учасники карнавалу можуть створити платформу чи пройти пішою ходою, їхати верхи, на велосипедах чи квадроциклах. Єдина умова – присутність елементу гуцульської культури. Найбільш креативного учасника Гуцульського карнавалу визначать онлайн-голосуванням.