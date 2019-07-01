Яремче готує на день міста фестиваль грибної юшки

В Яремче на Івано-Франківщині на день міста, який відзначатимуть 27 та 28 липня, відбудеться гастрономічний фестиваль "Грибна юшка" та частування гостей міста "стравою від мера".

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу культури Яремчанської міської ради Оксана Кухарук.

"Гастрономічний фестиваль "Грибна юшка" відбудеться в середмісті Яремче 27 липня. Упродовж дня цю страву варитимуть у казані, а потім буде пригощання юшкою. Також плануємо пригостити наших гостей "стравою від мера", - зазначила Кухарук.

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Вона зауважила, що на День міста в Яремче очікують близько 50 тисяч людей. У перший день святкових заходів, 27 липня, планують провести ще й Гуцульський карнавал. Карнавальна хода триватиме близько 2 години.

Як повідомляв Укрінформ, учасники карнавалу можуть створити платформу чи пройти пішою ходою, їхати верхи, на велосипедах чи квадроциклах. Єдина умова – присутність елементу гуцульської культури. Найбільш креативного учасника Гуцульського карнавалу визначать онлайн-голосуванням.