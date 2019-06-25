Львів запропонує охочим поринути в джаз

Львів вже від завтра заполонить джазова музика. Тут розпочнеться традиційний Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, який щороку у червні проходить в обласному центрі в форматі open-air.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"26 червня у Львові розпочнеться Leopolis Jazz Fest (до 2017 року - Alfa Jazz Fest) — Міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить тут в червні у форматі open-air. Перший фестиваль успішно відбувся у 2011 році. Концерти за участю понад ста музикантів на трьох сценах у місті, понад 100 000 слухачів, близько 200 акредитованих журналістів ― це історія Leopolis Jazz Fest", ― зазначається в повідомленні.

Цього року захід традиційно проходитиме на трьох сценах: головна - імені Едді Рознера — розташується в Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, ще одна буде облаштована на центральній площі Ринок і третя — в історичній частині міста — на подвір’ї палацу Потоцьких.

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Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбудуться джем-сейшни, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

Щороку в межах фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії Leopolis Jazz Music Awards ім. Едді Рознера (Alfa Jazz Music Awards до 2017 року). Премія заснована з метою відзначення музикантів, які зробили вагомий внесок у розвиток джазової музики, а також із метою популяризації джазової музики. Переможець обирається шляхом голосування членами широкого кола експертів, серед яких музичні критики, видатні діячі культури, громадські та державні діячі, журналісти й підприємці з різних країн світу.