Сумщина цього тижня масштабно фестивалитиме

Цього тижня в Сумській області пройдуть відразу три масштабні фестивалі, зокрема два міжнародні, які, зазвичай, збирають велику кількість відвідувачів як з числа місцевих жителів, так і туристів з інших регіонів України та закордоння.

Першим у черзі серед цих заходів стоїть міжнародний фестиваль духової музики "Сурми України", який з нагоди Дня Конституції відбудеться в Сумах вже вісімнадцятий раз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто повністю готове до проведення фестивалю. Ми готуємося зустрічати гостей, готові локації для виступів колективів, так що запрошуємо усіх сповна відчути смак цього свята", - зазначила під час апаратної наради в Сумській міськраді начальник міського відділу культури Наталія Цибульська.

За її словами, на фестиваль приїдуть учасники з Одеси, Києва, Чернігова, Новомосковська Дніпропетровської області, Харківщини. Суми представлятимуть декілька колективів. Учасником "Сурм України" буде й військово-історичний оркестр "Улудаг Мехтер" (м. Бурса, Туреччина).

Відкриття фестивалю відбудеться 27 червня на Театральній площі. Наступного дня колективи пройдуть марш-парадом вулицею Соборною обласного центру й порадують городян і гостей міста виступами на різних майданчиках обласного центру.

Найяскравіше видовище чекає на сумчан увечері 28 червня на стадіоні "Ювілейний", де пройде гала-концерт. Вхід безкоштовний, зайняти місця глядачі зможуть за годину до початку заходу, який заплановано на 19.00.

Ще два фестивалі, теж вже традиційні, відбудеться на Сумщині одночасно - 29 червня.

Зокрема, на півночі області відзначатиметься 360-а річниця Конотопської битви. Заходи розпочнуться 29 червня об 11.00 традиційно на в’їзді у село Шаповалівка Конотопського району біля пам’ятного знаку "Шаблі".

"Гості свята окрім захоплюючого батально-історичного дійства із реконструкцією Конотопської битви побачать також показові виступи лучників, службових собак, кінне шоу, шоу ковалів, майстер-клас із гончарної справи та інші майстер-класи народних умільців України, надзвичайно насичену концертну програму, численні виставки. Крім того, вперше в історії Конотопського району на свято завітає кримськотатарський гурт "Мусифір" та всесвітньо відомий кераміст Рустем Скибін зі своїми унікальними виробами", - розповів про програму фестивалю начальник відділу промоції та туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко.

Щодо історичної реконструкції, то, за його словами, вона відбудеться у два етапи. О 13.00 можна буде поспостерігати за ударом "козаків" та "кримських татар" по облогових укріпленнях "московських військ". А о 17.00 глядачам буде продемонстроване батально-історичне дійство "Розгром московського війська".

Ще однією "родзинкою" вихідних на Сумщині стане фестиваль історичної реконструкції "Стара фортеця" у Тростянці.

"Нинішнього року він буде ювілейним для нас – 10-м за ліком. Надійшла рекордна кількість заявок від реконструкторів з України, Молдови, Чехії, Ізраїлю та Франції", - повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

Традиційно фестиваль проходитиме на території унікальної пам'ятки архітектури XVIII століття - фортеці "Круглий двір", а участь у ньому візьмуть бійці лицарських поєдинків, лучники і демонстратори середньовічного одягу різних епох, загалом - 552 учасники.

На гостей фестивалю чекають бойові номінації турніру лицарських поєдинків, турнір лучників, поєдинки майстрів історичного фехтування, ярмарок ремісників народних промислів з майстер-класами, костюмовані вистави, корчма із середньовічними стравами. Усі охочі зможуть постріляти з лука та арбалета й взяти участь у боях із глядачами на спортивному спорядженні.

Крім того, фестивальні дні прикрасить ярмарок народних промислів, виступи музичних груп і колективу історичного танцю. Присутні зможуть побачити феєричне фаєр-шоу, показові виступи арт-театру "Козацький гарт", конкурс середньовічного костюму та інші розваги.