Перед Львівською оперою з’явиться скрипка з «сухим» фонтаном

Площа перед Львівським театром опери та балету після реконструкції матиме форму скрипки й на ній облаштують «сухий» фонтан.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міськради, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Компанія «Сокар» висловила бажання інвестувати кошти в заміну фонтану перед Оперним театром. Це буде «сухий» фонтан... Обрис площі – силует скрипки, гриф якої примикає до оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED-підсвічуванням і читаються як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів — місто кохання. Місто вільних людей», - йдеться в повідомленні.

Автори проекту – архітектурна майстерня 33BY – також пропонують повністю звільнити площу перед оперним від атракціонів і МАФів, встановити зручні лави, вбудовані в парапети зелених зон, із розетками для заряджання ноутбуків і телефонів. Планується також надати для користування безкоштовний wi-fi з онлайн-бібліотекою, інформаційними боксами, поруч будуть велопарковки.

Архітектори поставили перед собою три основні завдання: зробити площу сучасною і підкреслити архітектуру головного фасаду оперного театру; змінити філософію фонтану, щоб нічого не перешкоджало огляду театру з протилежного боку площі; створити новий імідж площі шляхом залучення творчої еліти.

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Демонтаж нинішнього фонтану міськрада планує виконати сама, його можна буде використовувати в іншому місці.

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, регулюватиме напір і висоту струменя «сухого» фонтану залежно від погоди й сили вітру. Синхронізація фонтану з оперним театром дасть змогу насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Фонтан стане частиною сценічної опери, завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно "заграють" як еквалайзери. У темний час доби фонтан буде підсвічуватися RGB LED-підсвічуванням малого споживання.

У холодну пору року фонтан вимикатимуть, й він перетворюватиметься на пішохідну зону, яка може бути також використана для встановлення ялинки або сцени для проведення міських заходів.