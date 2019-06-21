У Вільнюсі пропонують екскурсії від місцевих жителів
Про це повідомляє Вільнюський інформаційний туристичний портал.
"Вільнюські привітні й доброзичливі місцеві жителі та спеціальні волонтери вітають туристів, що приїжджають до столиці Литви і кількість яких постійнозростає. Волонтери Вільнюса завжди посприяють вам під час пересування містом, порекомендують цікаві місця для відвідин, запропонують розважальні заходи й нададуть будь-яку іншу відповідну інформацію. Впродовж усього літа шукайте вільнюських волонтерів на головних вулицях міста й питайте їхньої поради про те, що робити, відвідати або де поїсти", - йдеться в повідомленні.
Відшукати волонтерів дуже просто: потрібно орієнтуватися на людей у червоних жилетах і кепках.
Якщо ж турист вважає за краще познайомитися з містом у компанії особистого гіда, йому/їй пропонується це зробити з місцевими жителями, які беруть участь у програмі Meet a Local.
"Вони можуть поділитися з вами своїми секретами про Вільнюс, показати вам свої улюблені місця на околицях міста й розповісти, як це - жити в литовській столиці", - зазначається на порталі.
Зустрічі з місцевими жителями проводяться щодня, відправною точкою є туристичний інформаційний центр.
"Добровольці різного віку й професій подали свої заявки, щоб зустрітися з вами і провести деякий час разом. Не соромтеся говорити з ними про місто, активні пригоди, місця далеко від звичних маршрутів, їхні улюблені кафе або про що-небудь ще. Наші місцеві жителі можуть допомогти вам зробити відкриття, засновані на ваших смаках, і, найперше, подбати про те, щоб вам приємно було проводити час у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні.
Щоб зустріти місцевого жителя, необхідно зареєструватися.
Одним із гідів-добровольців уже став мер столиці Литви Ремігіюс Шімашюс.
Фото: vilnius-tourism.lt