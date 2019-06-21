У Херсоні проводять театралізовані екскурсії

У Херсоні розпочали проводити театралізовані екскурсії місцевими двориками.

Про це написав один із засновників Центру туризму та пригод ХерсON Олексій Білецький в Facebook .

«Наша команда провела екскурсію «Херсонські дворики» у форматі чи то шоу, чи то театралізована. Ну якось не так, як завжди. Три наших гіди у різних образах пояснювали гостям за Херсон, за людей, за те, як жили та будували», - написав Білецький.

Також, за його словами, до екскурсії приєдналися місцеві мешканці, яких одягли в різноманітні костюми.