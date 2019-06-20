У Сумщини є фестивальні "родзинки", достойні уваги туристів – експерт

Фестивалі змінюють країни, і у Сумщини є "родзинки", які достойні бути представлені туристам.

Про це в четвер, 20 червня, під час туристичного форуму "Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині" розповів експерт із фестивального менеджменту Олег Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фестивалі – це спроба змінити себе, змінити світ і територію. Прикладом можуть служити та ж Італія з її Венеціанським карнавалом, Іспанія, яка славиться коридою, а "родзинкою" Німеччини є фестиваль пива "Октоберфест", - наголосив Демчук.

За його словами, пивний фестиваль "Октоберфест" у Мюнхені проводиться 176 років поспіль. Він "заробляє" 75 мільйонів євро щороку. Впродовж трьох-чотирьох днів люди купують пиво за значно дорожчою ціною ніж завжди, але вони готові платити за традиції, атмосферу, за бренд. На останній фестиваль приїхали відвідувачі з 67 країн світу. Експерт також додав, що Венеціанський карнавал проходить в Італії 500 років.

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В Україні заходом, що є справді візиткою країни, є Terra Heroica у місті Кам’янець-Подільський – один із наймасштабніших на теренах Східної Європи тематичних військово-історичних фестивалів. За три дні на цю територію заходило інвестицій в сумі 1 мільйон доларів. Саме стільки коштів залишали там туристи, наголосив Демчук.

"Я бажаю, щоб і у вашій області зароджувалися ті "магніти", які заохочували б відвідати Сумщину", – зазначив експерт.

Форум "Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині" зібрав голів громад, представників туристичного бізнесу, громадських активістів, аби вони повчилися у відомих майстрів організації фестивалів.

Зокрема, керівник команди "Сумифест" Андрій Любченко повідомив, що фестивальною діяльністю разом зі своєю командою займається досить активно й уже невдовзі дивуватиме сумчан новими заходами: фестивалем італійської булочки, що відбуватиметься 29 червня, та "Октоберфестом", який буде розпочато в Сумах одночасно із візитівкою Німеччини – фестивалем у Мюнхені.

"Я тут для того, щоб повчитися, як вдосконалити фестивальний напрямок на Сумщині, щоб нашу область вивести в топ фестивальних міст України", – сказав він.

Захід реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в межах ініціативи EU4Business Європейського Союзу.